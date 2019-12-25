Краснодар, , 14:16 — REGNUM Качество воды после второй крупной аварии на Троицком групповом водопроводе в Краснодарском крае будет проверено специалистами регионального управления Роспотребнадзора.

Читайте также: На Кубани устранили аварию, оставившую без воды 160 тыс. человек

Как уточнили 25 декабря в пресс-службе ведомства, пробы будут взяты после завершения работ по восстановлению водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария на Троицком водоводе произошла рано утром 22 декабря. Без воды остались жители трёх городов Кубани — всего около 160 тыс. человек.

Также о теме: На Кубани новая коммунальная авария: без воды Крымск и Новороссийск

Несколько дней спустя ситуация повторилась. Порыв на магистральном водоводе ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» произошёл Утром 24 декабря в районе хутора Плавненского в нескольких километрах от предыдущего места аварии. Основной причиной стал коррозийный износ трубопровода диаметром 1220 мм из-за превышения срока службы эксплуатации. Стальной водовод эксплуатируется уже более 30 лет, за это время трубы выработали свой установленный ресурс.

В результате было ограничено водоснабжение в части Крымского района, а также Новороссийска и Геленджика.

По данным администрации Крымского района, сварочные работы уже завешены. К 10:00 25 декабря была проведена опрессовка и промывка магистрального водовода. Результаты проб воды по ГОСТ также уже получены — они положительные. Планируется, что подача воды жителям города Крымска начнётся после 18:00 сегодняшнего дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Новую нитку Троицкого группового водопровода построят на Кубани