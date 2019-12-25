Уфа, , 14:13 — REGNUM Третью ледовую переправу открыли в Башкирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, ледовую переправу, грузоподъемностью три тонны, открыли в городе Бирск на реке Белая. Ширина переправы составляет 20 метров, а ее длина — 438 м.

По словам чиновников, в республике планируется открыть ещё одну ледовую переправу в селе Никола-Березовка на реке Кама.

Напомним, что в Башкирии уже открыты две ледовые переправы на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района и в деревне Староянгизитово Краснокамского района на реке Белая.