Нальчик, , 14:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обнаружен склад контрафактной алкогольной продукции. Хозяина устанавливают, «левый» алкоголь изъят, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе МВД по республике.

Объем контрафакта впечатляет: почти 20 тыс. бутылок, оклеенных этикетками известных брендов и готовых для продажи, и еще 900 литров жидкости, приготовленной для розлива. Подпольных склад был устроен по улице 8-й Промышленный проезд в Нальчике, его выявили сотрудники республиканского МВД и УФСБ.

Экспертиза показала, что готовая спиртосодержащая продукция и жидкость коричневого цвета и прозрачная со специфическим запахом этилового спирта не соответствуют ГОСТу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».