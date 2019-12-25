Оренбург, , 14:41 — REGNUM В Оренбурге 25 декабря прошла Губернаторская ёлка для 2500 детей из 15 муниципалитетов. Они собрались в зале СКК «Оренбуржье», сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

Среди них дети из приёмных семей, воспитанники интернатных учреждений, многодетных и опекунских семей, а также дети-инвалиды. Праздник начался уже в фойе. Там работали игровые площадки, а волонтёры проводили викторины и конкурсы и водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также пели и танцевали.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер поздравил детей, их родителей, а также дедушек и бабушек с Новым годом.

«Новый год — самый добрый и светлый праздник. У школьников особенный повод для радости — впереди большие зимние каникулы. Можно считать, что сегодня, на Губернаторской ёлке, для вас начинается долгий новогодний марафон», — отметил глава области.

Он также пожелал всем ярких праздничных впечатлений, хорошего настроения и новых друзей. Также он пожелал, чтобы 2020-й стал годом исполнения желаний.

Затем была новогодняя сказка — «Чудеса под Новый год». В этом красочном представлении участвовали несколько сот школьников Оренбуржья, которые занимаются в хореографических, хореографических и театральных студиях и кружках. Также каждый из детей получил сладкий подарок.

В этом мероприятии также участвовали вице-губернатор Татьяна Савинова и глава минсоцразвития региона Татьяна Самохина. 26 декабря праздник продолжится. Губернаторская ёлка пройдёт в ДКиС «Газовик».

Для справки

Добавим, областная Губернаторская ёлка для детей, которые нуждаются в особой заботе со стороны государства, проводится уже десятый год. За это время на ней смогли побывать 25 тысяч юных оренбуржцев.