Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Вакцина от гриппа не является панацеей, и нет необходимости делать ее обязательной. Такое заявление сделала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, общаясь с журналистами, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Вакцина — это не панацея, исходя из этого, я не считаю, что вакцинацию против гриппа следует делать обязательной», — сказала глава минздрава.

Она отметила, что каждый год бывают вспышки заболевания данным вирусом во всех странах, и выразила уверенность, что жители Грузии это тоже перенесут. Тикарадзе также призвала население не паниковать.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря Тбилисский центр скорой медицинской помощи опубликовал призыв к жителям города с просьбой при обнаружении признаков простудных заболеваний обращаться в больницы, а не в скорую. Это объяснялось тем, что врачи скорой помощи обучены для работы с экстренными случаями и их квалификации может быть недостаточно в случае с гриппом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси призвали заболевших гриппом обращаться к врачам