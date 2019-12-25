Москва, , 14:02 — REGNUM Обмен пленными 27 декабря 2017 года не состоялся из-за действий украинской стороны. Об этом 25 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила уполномоченная ДНР по правам человека Дарья Морозова.

«Обмен 27 декабря 2017 года. Почему не произошёл полный обмен? Тогда украинская сторона предложила освободить только ту категорию людей, «которых мы можем процессуально очистить, и через полтора месяца мы найдём механизмы процессуальной очистки для оставшейся категории». И украинская сторона так и не предприняла попыток разработать этот механизм так называемой «процессуальной очистки», — рассказала Морозова. — Но тем не менее сейчас переговоры продолжаются. Я призываю украинскую сторону вернуть в списки всех установленных по формуле парижского саммита: «всех установленных на всех установленных». В любом случае два года шла работа. Два года мы переписывались, обменивались информацией, подтверждали людей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Морозова заявила, что украинская сторона в одностороннем порядке исключила из списка на обмен сторонников ДНР. По её словам, Киев вновь нарушает договорённости, достигнутые во время недавней видеоконференции Трёхсторонней контактной группы. Это, по мнению Морозовой, наводит на мысль о сознательной попытке срыва процедуры обмена пленными.