Моши, Танзания, , 14:08 — REGNUM Жителей Танзании призвали зарегистрироваться на ежегодный марафон Килиманджаро, пока стоимость участия в нем не возросла. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на официальное заявление организаторов мероприятия.

В соответствии с заявлением, цены поднимутся с 14 января. Регистрация проводится через интернет, а также сервис мобильных платежей Tigopesa, заявил координатор марафона Джон Байо.

Он добавил, что большое число участников в марафоне, полумарафоне и беге на дистанцию пять километров, проходящих в рамках марафона Килиманджаро, необходимо для достижения стандартов, выдвинутых Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

По словам Байо, регистрация завершится 16 февраля, а сам марафон состоится 1 марта на территории Кооперативного университета в городе Моши области Килиманджаро.