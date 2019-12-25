Грозный, , 13:57 — REGNUM Вопрос о посещении пятничной молитвы учащимися 11-го класса школы в селе Пригородное будет решен. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал школьнику, задавшему этот вопрос 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции, пишет «Грозный-Информ».

Юноша пожаловался, что из-за шестого урока, который заканчивается в 13:00, школьники вынуждены пропускать пятничную молитву. В ответ на это глава Чечни отдал поручение министру образования Исмаилу Байханову решить этот вопрос, выехав в село Пригородное.

Министр отметил, что вопрос пятничной молитвы можно решить с каждой школой индивидуально, кроме того, во всех школах есть места для омовения и совершения намаза. При этом муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев подчеркнул, что при возможности урок можно и перенести, между тем само по себе посещение занятий является уважительной причиной для пропуска пятничной молитвы.