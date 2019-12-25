Ростов-на-Дону, , 13:59 — REGNUM Система непрерывного казачьего образования, созданная в Ростовской области, поможет защитить молодёжь от употребления наркотиков и участия в «группах смерти». Такое мнение в ходе расширенного заседания облправительства высказал заместитель донского губернатора Михаил Корнеев, сообщает ИА REGNUM.

«Там, где страдает качество патриотического воспитания, остаются пробелы в формировании общенационального сознания, уважения к культуре, истории, людям, которые находятся рядом, тут же получают свое распространение так называемые «группы смерти», криминализирующие молодежь течения типа «АУЕ», группировки криминальной направленности, становится «модным» употребление спайсов, снюсов», — указал чиновник.

По мнению чиновника, необходимо увеличить количество казачьих образовательных организаций в муниципалитетах Ростовской области. Корнеев указал на недостаточную работу в этом направлении глав Матвеево-Курганского, Целинского районов, а также Сальска и Таганрога.

«Удивляет невозмутимость руководителей этих муниципалитетов, видимо полагающих, что они живут где-то в другом регионе с другой историей. Нам нужна постоянная, системная работа, которая защитила бы наших детей от этих рисков. И большой ресурс здесь виден, именно, в непрерывном казачьем образовании Дона», — сказал Михаил Корнеев.

ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время из 2,8 тыс. образовательных организаций на Дону статус «казачье» имеют только 479 учреждений, что составляет 17% от общего числа.