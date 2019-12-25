Рига, , 13:42 — REGNUM В Парке Победы, где стоит памятник освободителям Риги, на Рождество зацвела сакура, пишет портал Mixnews.lv.

Обычный период цветения сакуры март или апрель. Иногда, в тёплые зимы, цветение наблюдалось в феврале. И вот сегодня утром, 25 декабря 2019 года в Риге зацвела сакура.

Фотографии цветущей вишни разместил на своей странице в Instagram фотограф Эгонс Лацис.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в первые две декады декабря средняя температура воздуха в Латвии превысила норму на 4 градуса и составила +2,5 градусов Цельсия.