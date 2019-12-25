Москва, , 13:43 — REGNUM Опубликованы цены на самые дорогие авиабилеты из России в 2019 году. Рейтинг составил сервис покупки билетов Tutu.ru.

В топ-10 вошли только билеты в бизнес-класс. В основном, богатые жители России выбирали «теплые» направления для отдыха: Коста-Рика, Мальдивы, Индонезия, Мексика, Австралия. Также в список вошли полёты в США и Францию.

Как отметили в Tutu.ru, «цена на такие дорогие билеты не связана с временем года».

Стоимость самого дорогого перелёта составила 855 022 рублей, это направление Москва — Сидней. Замкнул топ-10 билет из Москвы в Мале (Мальдивы) стоимостью 557 974 рублей.