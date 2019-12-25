Красногорск, , 14:17 — REGNUM В Подмосковье в 2019 году устранили 730 нарушений содержания наружных линий теплосети. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

Больше всего повреждений теплосетей обнаружили в Луховицах, Наро-Фоминске, Зарайске, Коломенском, Клину, Воскресенском, Балашихе. Проблемы устранили в 18 муниципалитетах региона. По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, сбереженного по итогам работы тепла хватило бы на обогрев детского сада в течение 10 дней.