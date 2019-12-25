Магас, , 13:30 — REGNUM В Ингушетии состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых школьных автобусов. Они поступили в республику с ведущих предприятий автопрома по распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

Автопарк школ республики пополнился 50 единицами транспорта, в том числе 29 «Газелями» на 12 мест и 21 микроавтобусом марки «УАЗ» вместимостью до 20 человек. Транспортные средства распределены между школой-интернатом в городе Сунжа, Центром непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и Республиканским центром дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе торжественной передачи ключей от школьных автобусов руководителям этих учреждений потребовал, чтобы для работы на них были подобраны самые опытные водители.

Напомним, в 2018 году Ингушетия получила 24 школьных автобуса, в 2019 году — еще 28.