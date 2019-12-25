Ташкент, , 13:26 — REGNUM Тридцатидневный безвизовый режим вводится в Узбекистане для иностранцев, получивших биометрический документ ООН, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики со ссылкой на соответствующий указ президента Узбекистана.

Отмечается, что безвизовый режим начнет действовать с 1 января 2020 года. Кроме того, установленный срок действия национального паспорта не должен превышать срока действия документа ООН.

Напомним, 23 декабря американское издание CNN Travel написало, что Узбекистан стал получать популярность у туристов на Западе благодаря визовой реформе. С 1 января 2020 года в республике вводится семидневный безвизовый режим для граждан КНР.

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