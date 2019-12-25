Орел, , 13:21 — REGNUM 70 млн рублей направит администрация Орла на счета общеобразовательных учреждений для расчёта по долгам с поставщиками питания для школьников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Оставшуюся сумму долга городские власти намерены выплатить в 2020 году.

В 2020 году, считают в администрации города, дети без горячих завтраков не останутся.

«Есть понимание, что поставщики настроены обеспечивать детей питанием и в дальнейшем, поэтому перед директорами школ стоит задача до 1 января 2020 года заключить соответствующие договоры», — отметили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК возбудил уголовное дело в связи с образованием задолженности перед поставщиками питания у школ Орла — речь идёт о долге почти в 200 млн рублей.

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