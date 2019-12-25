Москва, , 13:19 — REGNUM Около трети российских детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет делятся своей персональной информацией в социальных сетях. Результаты соответствующего исследования приводит 25 декабря Роскомнадзор.

Отмечено, что 50% школьников устанавливают настройки приватности для своих страниц. Опрос показал, что 83% школьников чётко понимают, что такое «персональные данные». В конце 2018 года грамотность в этом вопросе продемонстрировали только 43% школьников.

В ведомстве уточнили, что проводили тестирование с целью повышения правовой грамотности школьников в октябре-ноябре 2019 года. В опросе участвовали более 5,4 млн подростков.

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