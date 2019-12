Лос-Анджелес, США, , 13:17 — REGNUM В возрасте 72 лет скончалась американский автор песен и лауреат музыкальной премии Grammy Алли Уиллис. Об этом 25 декабря сообщает журнал Variety.

Также сообщается, что автор песен умерла в Лос-Анджелес вечером 24 декабря из-за остановки сердца.

Алли Уиллис наиболее известна как автор песни «I'll Be There for You», которая стала главной музыкальной темой американского телесериала «Друзья» (1994−2004).

Отметим, автор песен дважды стала обладательницей премии Grammy: в 1984 году она была награждена за саундтрек к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз», а в 2016 году — за работу «Цветы лиловых полей» в номинации «Лучшая музыка к мюзиклу». Также она сотрудничала со многими музыкальными коллективами.