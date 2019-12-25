Джакарта, , 13:15 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин выразил надежду, что празднование Рождества по всей стране пройдет мирно и торжественно, сообщает Detik.

«Вице-президент надеется, что рождественская служба пройдет торжественно, мирно и комфортно у всех наших христианских братьев и сестер по всей стране», — заявил пресс-секретарь вице-президента, передавая сообщение Маруф Амина.

Политик также поручил всем чиновникам поддержать осуществление христианского богослужения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 629 христиан, находящихся в исправительных учреждениях в Индонезии, получили отсрочку отбывания наказания в связи с празднованием Рождества.

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