Москва, , 13:14 — REGNUM Любимыми автомобилями граждан России как среди мужчин, так и среди женщин в 2019 году стали Kia и Hyundai. Как стало известно 25 декабря ИА REGNUM, именно эти марки автомобилей чаще всего покупали в Российской Федерации в уходящем году. Следом идут автомобили BMW и Skoda.

Стоит отметить также и тот любопытный факт, что самыми активными покупателями среди мужчин в 2019 году стали люди с именами Александр (8% среди всех покупок марок автомобилей) и Сергей (7%), а среди женщин — Елена. Кроме того, 20% машин марки Lada покупали автолюбители с именами Александр и Дмитрий, а 1,4% — Татьяна и Наталья. 17% Renault пришлось на Сергея и Андрея, а 2% покупок совершили женщины с именем Елена и Наталья, 18% Mercedes-Benz купили Сергей и Дмитрий, а 4% — Елена. 43% Porshe приобрели Александр и Борис, а 14% — Юлии.

Отметим, что эти данные были собраны и обработаны онлайн-агрегатором по покупке новых автомобилей Autospot.ru.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, в России в 2020 году могут увеличиться цены на импортируемые в страну автомобили.

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