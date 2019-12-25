Красногорск, 25 декабря 2019, 13:29 — REGNUM В Красногорске начали строительство детского сада на 125 мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Дошкольное учреждение появится в мкр. Опалиха на ул. Горького. По словам начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, сад возводят за счет средств бюджета в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Общая площадь детского сада составляет 2,2 тыс. м кв. Завершение строительства запланировано на конец 2020 года.