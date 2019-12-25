Сальск, Ростовская область, , 13:11 — REGNUM В Ростовской области житель Сальска оштрафован «за демонстрирование экстремистской символики и наркотических средств». В региональной прокуратуре ИА REGNUM пояснили, что мужчина нанёс татуировки в виде свастики и растения, содержащего наркотические средства, на лицо.

Сотрудники прокуратуры выявили, что своими фотоснимками, на которых видны татуировки с запрещённой символикой, мужчина делился с пользователями социальных сетей.

Суд обязал жителя Сальска оплатить штраф в размере 6 тыс. рублей.