Липецк, , 13:05 — REGNUM Стоимость проезда в общественном транспорте Липецка в ближайшее время останется прежней. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Как цитирует «Липецкая газета» начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрия Букреева, с 1 января 2020 года тарифы на проезд в общественном транспорте сохранятся на прежнем уровне. При этом в управлении рассматривают заявление перевозчиков о повышении тарифа — свои предложения они обосновывают ростом стоимости расходных материалов, ГСМ, тарифов на коммунальные услуги и т. д.

«Специалисты управления потребительского рынка и ценовой политики региона проверяют, насколько предложения липецких перевозчиков экономически обоснованы. К февралю должны появиться данные, которые послужат основанием для принятия решения», — уточнили в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время стоимость проезда в Липецке при оплате транспортной картой составляет 19 рублей, за наличные 24 рубля.