Чебоксары, , 13:27 — REGNUM В 2019 году «скучать было некогда», потому что с «нынешним составом руководства Чувашской Республики не соскучишься». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из мастодонтов чувашской журналистики Алексей Кряжинов, оценивая 2019 год.

Отвечая на вопрос о том, удовлетворён ли он уходящим годом, журналист подчеркнул, что «в личном плане очень удовлетворён, потому что скучать было некогда»:

«Мне не приходилось жаловаться на бестемье. И звонят, и пишут. Востребован потому, что журналисты других изданий, видимо, не приезжают и не освещают эти темы и проблемы. Так что волей-неволей у меня работы было очень много, конкурентов нет на этом поприще. Во-вторых, с таким нынешним составом руководства Чувашской Республики не соскучишься, тем всегда будет много».

Говоря о том, чего не хватило ему лично и Чувашии, Алексей Кряжинов заметил, что «если Чувашии что-то не хватило, то значит, мне этого тоже не хватило»:

«Мне лично не хватило Игнатьева (главы Чувашии Михаила Игнатьева, прим. ИА REGNUM). Я постоянно выхожу на тренировку на Московскую набережную, уже четыре года постоянно занимаюсь спортом. И раньше часто видел Игнатьева — то на велосипеде, то на пробежке… Он всегда мчался мимо меня торпедой. А в последнее время его что-то не вижу, начал скучать».

И обратился к главе республики:

«Михаил Васильевич, давайте вместе тренироваться на Московской набережной».

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