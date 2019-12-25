Тольятти, Самарская область, , 13:10 — REGNUM Следственный комитет (СК) опроверг информацию о том, что судья в Самарской области избежал уголовного преследования потому, что высшая квалификационная коллегия судей отказала дать согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, данная информация была размещена в СМИ 24 декабря текущего года.

Отмечается, что авторы публикаций неверно истолковали решение высшей квалификационной коллегии судей о прекращении производства по представлению председателя Следственного комитета РФ.

Сообщается, что суд не отказывал в даче согласия на возбуждение уголовного дела, а прекратил производство по представлению председателя СК РФ из-за изменения уголовно — процессуального законодательства в части порядка согласования возбуждения уголовных дел в отношении судей.

Кроме этого сообщается, что это решение никак не повлияет на возбуждение уголовного дела, поскольку ранее высшая квалификационная коллегия давала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи.

Напомним, что в марте текущего года в Тольятти задержали судью по подозрению в получении взятки.

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