Рига, , 13:01 — REGNUM Средняя температура 2019 года в Латвии превзошла среднюю температуру рекордного 2015 г. на три десятых градуса. Об этом, как передает портал Diena. lv, сообщили в латвийском Центре среды, геологии и метеорологии.

По предварительным подсчётам, средняя температура в текущем году в стране составит + 8,1 градусов, против +7,8 градусов, зафиксированных в 2015 году. Предыдущий рекорд был поставлен в 1989 году, когда средняя температура в стране составила +7,7 градуса.

Только в январе и июле этого года средняя температура в Латвии была ниже нормы на 0,8 и 1,2 градуса соответственно. Все остальные месяцы превзошли максимумы на 0,3 и даже 4,5 градусов. Наибольшая аномалия наблюдалась в феврале и декабре.