Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Капитальный ремонт старинного здания Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в центре Петербурга будет проходить поэтапно, поскольку закрыть его полностью для проведения работ нельзя из-за нехватки коек. Об этом в среду, 25 декабря, заявил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 19 декабря во время пресс-конференции президенту Владимиру Путину пожаловались на состояние исторического здания больницы и невыносимые условия работы медиков. Вечером того же дня губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что уже в 2021 году начнутся ремонтные работы, для этого из бюджета города выделены 2 млрд рублей.

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По словам главы комздрава Петербурга, с учетом того, что новый корпус на юге города в ближайшие годы не будет построен, существует насущная потребность проведения капремонта тех зданий, которые располагаются на старой площадке.

«В течение этого и следующего годов будут проектироваться работы по капремонту данных зданий и, с начала 2021 года, будет проводиться поэтапный капитальный ремонт», — отметил Лисовец.

Поэтапно работы будут проходить, потому что фактически количество больничных коек, развернутых на Миргородской улице и на новой площадке больницы Боткина, на Пискаревском проспекте, критично, их всего по 600.

«Поэтому закрыть все на реконструкцию невозможно», — подчеркнул чиновник.

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