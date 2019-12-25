Грозный, , 12:57 — REGNUM Деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова отмечена еще одной наградой. Сегодня, 25 декабря, он награжден орденом «За служение религии Ислам» I степени. Вручение награды состоялось в рамках отчетно-выборочного съезда Духовного управления мусульман Чечни, который проходит в Государственном театрально-концертном зале в Грозном, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Звания кавалера ордена Рамзан Кадыров удостоен за «весомый вклад в распространение и укрепление религии Ислам, а также защиту Пророка Мухаммада».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года глава Чечни был удостоен высшей награды Палестины — ордена «Звезда Иерусалима», а также звания «Герой ислама», который присвоила ему Всемирная исламская лига.

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