Москва, , 12:55 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не сомневался в губительных последствиях оптимизации здравоохранения и предупреждал заранее.

«Господа хорошие! Так ведь КПРФ с самого начала предупреждала о губительных последствиях «оптимизации», которая в руках либералов превратилась фактически в ликвидацию. Так, по сути, и вышло: с 2000-го по 2015 год в два раза сократилось число больниц — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., а число поликлиник уменьшилось почти на 13%», — указал Зюганов.

Иное при нынешнем «рыночно-олигархическом» режиме попросту невозможно, подчеркнул коммунист.

«А теперь правительство констатирует: всё угробили! И кто за это будет отвечать? Пушкин?» — задает он риторический вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что программа оптимизации в области здравоохранения, прошедшая во многих регионах РФ, была проведена ужасно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Качество и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились, дала оценку реформе Голикова.