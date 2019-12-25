Москва, , 12:53 — REGNUM Туроператоры в 2019 году отмечают рост спроса российских туристов на морские круизы в новогодние каникулы. Объемы продаж выросли более чем на 85% по сравнению с 2018 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Лидеры продаж в декабре — круизы по Персидскому заливу со стоянкой в столице Катара Дохе. На втором месте — маршруты в Индийском океане (Мальдивы, Шри-Ланка, Индия), на третьем — круизы по Юго-Восточной Азии (из Сингапура).

Также пользуются популярностью круизы на комфортных лайнерах по Средиземноморью, в Австралию, по Южной Америке и Карибским островам.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы 2019−2020 гг. российские туристы в основном поедут за «солнцем и морем». Доля пляжных туров составляет 60−65%.

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