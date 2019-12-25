Брянск, , 12:53 — REGNUM Волонтёров 2019 года определили в Брянске. Решением конкурсной комиссии победу одержали два конкурсанта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Торжественная церемония награждения «За вклад в реализацию молодёжной политики на территории города Брянска» прошла 24 декабря. Организаторы не смогли выбрать одну кандидатуру и присудили победу директору благотворительного фонда помощи детям «Добрый журавлик» Ольге Киселевой и руководителю движения «Солнечный круг» Елене Масловой.

Церемония награждения почётным знаком проходит в Брянске в форме новогоднего раута с 2013 года. За это время обладателями награды стали 10 человек.