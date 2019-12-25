Краснодар, , 12:50 — REGNUM В Краснодарском крае национальный проект в части формирования комфортной городской среды выполнен на 100%, об этом сообщила пресс-служба краевой администрации 25 декабря. В общей сложности на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Краснодарском крае в 2019 году было выделено более двух миллиардов рублей.

Как сообщается, на данный момент завершены работы по благоустройству всех 387 территорий, включённых в нацпроект на 2019 год. В числе самых крупных объектов — «Аллея Чернобыльцев» в Брюховецком районе, реконструкция Комсомольского парка в Динском районе, Центральный парк в станице Павловской и другие.

В настоящее время также отобраны муниципалитеты, которые получат субсидии на нацпроект «Жилье и городская среда» на 2020 год — речь идёт о 1,7 млрд рублей. Планируется благоустроить 72 общественные и пять дворовых территорий в 68 городах и районах