Сеул, , 12:53 — REGNUM Три четверти жителей Сеула считают, что воссоединение Северной и Южной Кореи необходимо, несмотря на напряженные отношения между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 25 ноября по 3 декабря среди 2 000 человек в возрасте от 19 до 69 лет, 74,2% респондентов считают, что воссоединение необходимо.

Отмечается, что за воссоединение стран в наибольшей степени выступили лица в возрасте от 40 лет (78,6%), в меньшей степени — лица старше 20 лет (66%).

На вопрос «В течение какого времени Север и Юг смогут объединиться?», 25,6% респондентов отметили «в течение 20 лет», 20,2% — в течение 30 лет, 17% респондентов отметили, что это невозможно.

Также 35,4% опрошенных отметили, что после воссоединения в стране могут наблюдаться вялые темпы роста экономики, 31,1% — выделили возможность идеологического конфликта, а 18,8% — безработицу.

39,5% участвующих в опросе предположили, что в ближайшие пять лет отношения между странами могут улучшиться, 48,2% — считают, что отношения между Севером и Югом останутся на прежнем уровне, а 12,4% — что, межкорейские отношения, напротив, ухудшатся.

Кроме того, 71,1% респондентов считают, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия в ближайшем будущем.