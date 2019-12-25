Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей социального жилья в Петербурге будет проиндексирован в 2020 году. Об этом сообщил 25 декабря глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, передает корреспондент ИА REGNUM.

С 1 июля следующего года размер платы повысится на 3,5% по сравнению с декабрем 2019 года. Как отметил Коптин, это ниже запланированной цифры инфляции.

В денежном выражении это значит, что граждане будут платить за содержание жилья на 25 рублей больше.

В 2017 году рост этой составляющей в расходах социальных нанимателей составил 7,6%, в 2018 году — 4,2%.

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