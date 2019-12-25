Москва, , 12:47 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») поддержал политику Яндекса по исключению из выдачи интернет-СМИ, допускающих слишком много оценочных суждений.

«Следует признать, что сегодня различные интернет-ресурсы, стремясь получить трафик, злоупотребляют нормами этики, публикуя материалы и их анонсы с откровенно провокационными заголовками, которые зачастую вводят пользователей в заблуждение. В некоторых случаях такие действия могут иметь серьезные негативные последствия», — заявил Левин.

Новые правила Яндекса выглядят весьма разумной инициативой, полагает парламентарий.

Он считает, что требования агрегатора лежат в русле принципа саморегулирования.

«Позиция Яндекса здесь коррелирует с политиками таких платформ как Twitter, Facebook и Instagram», — говорит Левин.

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