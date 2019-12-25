Москва, , 12:45 — REGNUM Правительство РФ рассматривает законопроект об отмене налоговой декларации для предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Он рассказал, что федеральное правительство рассматривает законопроекты, вносящие изменения в Налоговый кодекс.

«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода», — сказал Медведев.

По словам главы правительства, предпринимателям «достаточно уведомить налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме, если сами налоговики рассчитают сумму, которую нужно оплатить, на основании сведений, которые зафиксированы в специальных кассах».

Премьер-министр отметил, что решение выработано в рамках реализации национальных проектов и призвано помочь малому бизнесу.