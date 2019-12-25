Москва, , 12:44 — REGNUM В преддверии Нового года жители России чаще всего искали подарки для детей, однако больше всего денег тратили на подарки взрослым. Об этом следует из совместного исследования сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет».

Так, чаще всего в декабре искали на «Яндекс.Маркет» наборы для рисования, радиоуправляемые игрушки, игрушечные роботы и трансформеры, а также подарочные наборы, настольный хоккей, футбол и бильярд.

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Вместе с тем по числу платежей в «Яндекс.Касса» лидируют ювелирные украшения, товары для хобби, детские игрушки, электроника и спорттовары. Средний чек на ювелирные украшения составил порядка 6,5 тыс. рублей, на детские игрушки — 3,1 тыс. рублей

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда «Общественное мнение», большинство жителей России будут дарить подарки к Новому году в основном родным, близким и любимому человеку (84%).

Друзьям готовят новогодние подарки 40% опрошенных, коллегам по работе и хорошим знакомым — по 11%, соседям — 4%, деловым партнёрам — 2%. Никому не собираются дарить подарки к Новому году 13% граждан.

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