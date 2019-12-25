Краснодар, , 12:43 — REGNUM Последний литер долгостроя ЖК «Форт Карасун» введён в эксплуатацию в Краснодаре, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Теперь собственники более 260 квартир смогут отпраздновать новоселье уже в этом году», — отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Завершение работ на данном долгострое находилось на личном контроле главы региона. В апреле этого по поручению главы региона из бюджета края были выделены деньги на завершения ряда проблемных ЖК — «Форт Карасун» стал первым из числа этих жилых комплексов. Остальные объекты обещают завершить в 2020 году.

В 2019 году в Краснодарском крае завершили строительство 43 долгостроев, около сотни таких домов планируется достроить в 2020 году.