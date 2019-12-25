Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Электроэнергия для рядовых петербуржцев в 2020 году подорожает на 4,9%. Об этом сообщил 25 декабря глава комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поставка в квартиры и дома природного газа подорожает на 3%, горячая и холодная вода, отопление — также примерно на 3%.

«Средний прирост платы граждан на человека в месяц составит 65 рублей», — объявил Коптин.

Таким образом, совокупно тарифы повысятся на 3,5%. Это в Смольном считают победой, так как изначально предполагалось увеличение на 3,8%, но губернатор Александр Беглов снизил планку сразу на 0,3% «для защиты экономических интересов петербуржцев».

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Напомним, тарифы вырастут с июля 2020 года. Гражданам могут компенсировать расходы на оплату ЖКХ, если их доля в совокупном доходе жителей превышает 14%. Для этого нужно обратиться в Городской центр жилищных субсидий.

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