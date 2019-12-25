Пекин, , 12:25 — REGNUM Китайская полиция раскрыла более 118 тыс. случаев телефонного мошенничества и арестовала более 99 тыс. подозреваемых за время операции «Облачный меч», запущенной в июне, сообщает 25 декабря Министерство общественной безопасности КНР.

Согласно имеющимся данным, это на 62,7% и 135,6% соответственно больше в годовом исчислении. В рамках операции, правоохранители из 13 регионов Китая были направлены в Камбоджу, на Филиппины и в Лаос с целью уничтожить гнёзда мошенников. Благодаря этому 2553 телефонных мошенника были возвращены в Китай.

Количество беглецов, пойманных за указанный период в рамках кампании, достигло 243 тыс. человек, из которых 96 являлись разыскиваемыми преступниками категории А по классификации Министерство общественной безопасности КНР.