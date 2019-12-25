Барнаул, , 12:25 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») знает ответ на слова вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, заявивший об «ужасной» оптимизации в здравоохранении и необходимости думать о том, как ситуацию исправить. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, предложил обратить внимание на подготовку медицинских кадров. Дело в том, что не проявившие себя в учебе «троечники» никуда не отсеиваются, а получают дипломы и право лечить людей:

«Исправить «ужасы», допущенные при оптимизации в здравоохранении, сложно, но возможно. Для этого, разумеется, потребуются дополнительные бюджетные расходы. Однако неправильным было бы полагать, что такие расходы станут непосильной ношей для бюджета и нарушат его сбалансированность. При разумном подходе, который состоит, прежде всего, в преимущественном стимулировании профилактического направления работы, а это предупреждение развития заболеваний или выявление и коррекция их на ранней стадии, подобные вливания будут, безусловно, иметь благотворный экономический эффект. Ведь это даст снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности трудоспособного населения.

Почему-то среди болевых точек здравоохранения никаким образом не обсуждается такая проблема, как снижение уровня медицинского образования. Дошло до того, что у нас стали вовсю обучаться студенты-иностранцы, но не по причине престижности отечественного медобразования, а из-за дешевизны обучения и низких требований к знаниям. Удивительно, но не проявившие себя в учебе «троечники» никуда не отсеиваются, а получают дипломы и право лечить людей. С этим нужно что-то делать.

Среди мер первой необходимости является укрепление профессорско-преподавательского состава и создание механизмов фильтрации малоспособных к обучению, недостаточно профессионально и психологически пригодных студентов, начиная с первого курса. Другой значимой точкой приложения государственных ресурсов должно стать первичное звено. Центральной фигурой при этом должны быть участковые врачи — терапевты и педиатры.

Тут нужно срочно менять приоритеты. Если до сих пор, к примеру, органы управления здравоохранением несли ответственность за малосодержательную статистику по охвату диспансеризацией, то уже пришло время озаботиться наличием врачей на участках. Здесь всё решает уровень зарплат, он должен быть такой, чтобы у доктора даже не возникало мыслей уволиться, уехать, уйти из медицины.

Мы смогли уберечь от кадрового кризиса институт судей, прокуроров и следователей, значит, то же самое можно воспроизвести и с медиками первичного звена. Медицинское образование и участковое первичное звено — вот те сферы, на которые требуется обратить внимание и государственные ресурсы в данный период времени для того, чтобы исправить негативные тенденции».

Уже сообщало ИА REGNUM, об «ужасной» оптимизации в здравоохранении вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила в эфире Первого канала. По её словам, виноваты все: «и центр, и регионы», однако добавила, что сейчас следует думать о том, как ситуацию исправить.

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Ранее Павел Шумихин отмечал, что полностью согласен со словами чиновницы:

«Если проанализировать расходы бюджета за последние годы, ты мы легко обнаружим, что здравоохранение никогда не было приоритетным направлением государственной политики», — пояснил алтайский депутат.

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