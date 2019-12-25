Хух-Хото, Китай, , 12:19 — REGNUM Десять дней непрекращающихся снегопадов погребли под толстым слоем снега более 2,8 млн га лугов во Внутренней Монголии на севере Китая, что крайне негативно сказалось на пастухах и их стадах, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

В бюро сельского хозяйства и животноводства города Баян-Нур сообщили, что засыпанные снегом луга составляют 59% от их общей площади в регионе. В связи с этим более 11 174 сельских домохозяйств и более 1,8 млн домашних животных пострадали.

В частности, 1244 единицы домашнего скота умерли, что нанесло ущерб 40,36 млн юаней (около $5,7 млн). Около 15 см снега высыпало на пастушеских землях, нарушив движение транспорта и повредив сараи и сельхозсооружения.

Власти города объявили экстренное положение, направив спасателей на помощь фермерам и пастухам для починки поврежденных зданий и спасения скота. Правительство города выделило 14,84 млн юаней средств и направило 27 тыс. тонн фуража в пострадавшие районы.