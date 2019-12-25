Банда-Ачех, Индонезия, , 12:14 — REGNUM Десятки протестующих из различных слоев общества индонезийской провинции Ачеха устроили демонстрацию, чтобы поддержать уйгурских мусульман в Китае, сообщает Antara.

В своем выступлении протестующие призывали правительство Индонезии действовать и помогать уйгурским мусульманам, угнетенным китайским правительством.

«Мы также призываем правительство Ачеха сыграть свою роль в оказании помощи уйгурским мусульманам», — призвали протестующие.

Издание отмечает, что распространение информации о притеснениях уйгурских мусульман в Китае делает жизнь в обществе очень дискомфортной. Поэтому участники акции обратились к правительству Индонезии и местному правительству Ачеха с просьбой принять активное участие в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжает уделять приоритетное внимание механизму диалога с КНР по вопросу об угнетении мусульман-уйгуров.

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