Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Американский аукционный дом Mecum проведёт торги по продаже Plymouth Fury, который участвовал в съёмках фильма ужасов «Кристина» 1983 года. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Автомобиль 1958 производственного года будет выставлен аукционным домом на продажу в январе 2020 года.

После того, как фильм «Кристина» был снят, Plymouth Fury разыграли в лотерее. В ней приняли участие около 40 тыс. человек. Счастливым обладателем авто стал Скотт Эдминстер.

После смены нескольких собственников машина сохранила хороший внешний вид. У модели по-прежнему установлен эксклюзивный спидометр. Кроме того, в автомобиле сохранились зловещие магнитолы, которые служили голосом машины. Также на заднем хромированном бампере Plymouth Fury имеется наклейка «Берегись меня. Я чистое зло. Я Кристина».

Под капотом модели установлен мотор V8 рабочим объёмом 5,2 л с двумя карбюраторами производительностью 294 «лошадей». Движок агрегатируется с 3-скоростным «автоматом».

Ранее в ОАЭ на аукционе RM Sotheby's в Абу-Даби был продан гоночный болид Михаэля Шумахера за 6,6 млн долларов (около 420 млн рублей). Это авто помогло пилоту стать чемпионом в пятый раз.

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