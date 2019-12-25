Великий Новгород, , 12:00 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает «абсолютно верными» акценты на развитии системы ранней диагностики, с которой в регионе начали реформирование системы здравоохранения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил в своём ежегодном послании.

Никитин подчеркнул, что по количеству претензий система здравоохранения в 2017 году вполне могла поспорить с дорожной отраслью.

«Все знают, что для успеха лечения любой болезни начинать его нужно как можно раньше. Считаю абсолютно верным сделанный нами акцент на развитии системы ранней диагностики. Без этого нам не снизить смертность, что сегодня является ключевой задачей», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что реформирование здравоохранения в регионе «начали вовремя и к этому моменту уже сделали немало».

Среди достижений он назвал приобретение более 5 тыс. единиц нового оборудования, 22 новых ФАПа и врачебные амбулатории. С 2017 года в медицинские организации региона поступили 63 автомобиля скорой помощи и 11 машин медицинской службы, а в 2019 году в регионе появились три мобильных поликлиники: каждый «автопоезд здоровья» оснащён медицинским оборудованием экспертного уровня, приём ведут опытные врачи.

«На сегодняшний день обследованы пациенты в шести муниципальных районах области. По данным регионального министерства здравоохранения, количество выявленных заболеваний увеличилось в 18 раз», — заявил глава Новгородской области, поставив задачу до конца 2020 года посетить на «автопоездах здоровья» все районы для комплексного обследования жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процессы оптимизации системы здравоохранения в Новгородской области были запущены с начала 2019 года: были ликвидированы круглосуточные стационары в ряде больниц, несколько медицинских учреждений объединили, а вместо них появились мобильные ФАПы и другое передвижное медицинское оборудование. Реформы инициировала экс-министр здравоохранения региона Антонина Саволюк, отправленная в отставку осенью 2019 года после года работы. Реформирование медицины вызвало протесты новгородской общественности, поддержанные различными политическими силами.

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