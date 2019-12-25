Сургут, Югра, , 12:00 — REGNUM В Югре центр социальных выплат. через суд требует с пенсионера 389 тыс. рублей за то, что он незаконно получал сразу две федеральные льготы. Об том сообщает «СургутинформТВ».

На протяжении шести лет житель Сургута получал льготы как инвалид и как ветеран труда одновременно. О том, что он должен выбрать и имеет право лишь на одну из льгот, он не догадывался. При этом он исправно приносил документы в центр раз в два года, их принимали и льготы начисляли. Через шесть лет начислений он неожиданно стал «аферистом».

Ситуация для ветерана труда вскрылась, когда он не получил одну из выплат. Пришёл в центр разбираться, почему уменьшилась сумма. В центре ему сообщили, что одну из выплат он получал незаконно и должен теперь вернуть 380 тыс. казённых рублей. Пенсионер возмутился, тогда центр подал на него в суд.

По мнению юристов, ветеран труда вероятнее всего проиграет в суде, а работника социальной службы, проглядевшего начисление двух льгот одновременно, привлекут к дисциплинарной ответственности. Пенсионер же доказывает, что к ошибке чиновников не причастен.