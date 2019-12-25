Токио, , 12:00 — REGNUM В получении взятки от одной из китайских компаний подозревается ранее арестованный депутат от правящей в Японии Либерально-демократический партии страны Цукаса Акимото. Об этом 25 декабря сообщает агентство Киодо.

Кроме этого, уточняется, что ранее арестованный депутат подозревается в получении взятки в размере 3,7 миллиона иен (около 34 тысяч долларов) за лоббирование интересов одной из китайских компаний.

Отметим, Цукаса Акимото был назначен правительством на должность замминистра государственных земель и транспорта в августе 2017 года. Он находился на данном посту до октября 2018 года и занимался на нем курированием вопросов, связанных с инвестиционными проектами, и в том числе — с созданием в Японии зон развлечений и казино.