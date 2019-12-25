Горно-Алтайск, , 11:55 — REGNUM В управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 23 августа поступила жалоба на купленные в Горно-Алтайске мандарины из Турции, в которых нашли таблетки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники проверили магазин, однако посторонних включений в фруктах не обнаружили.

«Между тем, установлено, что к продаже допущены мандарины с признаками порчи. Снято с реализации более 13 кг мандаринов. Вся необходимая документация на продукцию продавцом представлена», — отметили в управлении.

В связи с этим управление назвало распространяемые через соцсети и мессенджеры видео о таблетках в мандаринах фейковыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях и мессенджерах появилась информация о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах. Роспотребнадзор также опроверг эти сообщения, призвав не доверять случайным источникам.

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