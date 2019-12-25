Токио, , 11:55 — REGNUM Игра Marvel Ultimate Alliance 3: Black Order получила обновление, добавляющее в игру супергероев из команды Людей Икс. Об этом 24 декабря сообщило игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1209235563502538752

Теперь геймеры смогут поиграть за Гамбита, Феникс, Человека-льда и Кейбла. Помимо этого игрокам станет доступна «Опасная комната», в которой можно будет проходить различные боевые испытания на время.

Напомним, игра Marvel Ultimate Alliance 3: Black Order вышла эксклюзивно на консоли Nintendo Switch. В ней игроки должны собрать команду супергероев и сразиться с Таносом.

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