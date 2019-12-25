Кванджу, Южная Корея, , 11:58 — REGNUM У одного из домов престарелых в южнокорейском городе Кванджу (провинция Кёнгидо) установили шесть бронзовых бюстов жертв сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, четыре из шести бюстов принадлежат Ким Гун Джа, Ким Ви Хан, Ким Сун Ок и Ха Джом Ён, ушедшим на тот свет в промежутке с июня 2015 по декабрь 2018 года.

Известно, что все бюсты были созданы мастером Ли Хён Гюном при поддержке администрации провинции Кёнгидо. На каждом бюсте имеется табличка с биографией женщины на английском и корейском языках.

Отмечается, что у дома престарелых «House of Sharing» установлено десять бюстов жертв сексуального рабства в годы войны.

В настоящее время в доме престарелых, основанном в 1992 году, проживают шесть бабушек-жертв сексуального рабства. Средний возраст женщин — 94 года.

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