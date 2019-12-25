Черкесск, , 11:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет отремонтировано здание республиканской филармонии. Реконструкцию исторического здания должны завершить за два года. Об этом рассказал журналистам 24 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции глава республики Рашид Темрезов.

Работы по реконструкции будут проведены в рамках национального проекта «Культура». В обновленной филармонии появится зал на 1100 мест, помещения для репетиций, современные гримерные. В настоящее время предстоит определить, как будет выглядеть фасадная часть здания.

«Я думаю, что здание украсит наш город, нашу республику. Планируем за полтора-два года завершить реконструкцию», — заявил Темрезов.

Напомним, здание филармонии расположенное на улице Первомайская в столице Карачаево-Черкесии, было построено в начале прошлого века. С тех пор оно значительно обветшало. Филармония является одним из старейших зданий города Черкесска и представляет собой объект культурного наследия, поэтому активисты ОНФ и горожане в течение последних лет настаивали на ее реконструкции.

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